Schützenfest in Hückeswagen : Perfekte Partystimmung im Festzelt

Hückeswagen Deutlich mehr Besucher als in den Jahren vor der Corona-Pandemie suchten am Wochenende das Festzelt des Schützenvereins auf, um zu tanzen und Spaß zu haben.

So voll wie schon lange nicht mehr zeigte sich am Samstagabend das Festzelt der Hückeswagener Schützen: Obwohl viele die frühen Abendstunden noch für ein geselliges Beisammenstehen an den Bierwagen auf dem Vorplatz nutzten, hatten sich gefühlt doppelt so viele Menschen bereits in der „Partyzentrale“ einen Platz gesichert. Schließlich sollte gegen 23 Uhr Stargast Achim Petry, der Sohn von Wolfgang Petry („Wahnsinn“, „Ganz oder gar nicht“), auftreten.