Schützenfest Hückeswagen Ehrungen für Schützen und kleine Malkünstler

Auch Lorse selbst feiert in diesem Jahr Vereinsjubiläum: Ein halbes Jahrhundert gehört er schon den Schützen an. Dafür gab es nette Worte von seinen Vorstandskollegen. Jörg Hofmann (50 Jahre) und Volker Kiebach (60 Jahre) fehlten auf der Bühne. Dafür nahm Herbert Köllner für seine 60-jährige Mitgliedschaft einen „neuen Orden“ entgegen. „Das ist eine Ehrung, die mir Freude bereitet. 60 Jahre, das schafft man nicht so oft“, lobte Lorse, der Köllner als besonders engagiertes Vereinsmitglied erlebt. „Du bist ein großes Vorbild.“