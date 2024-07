Zwei Musikabende beim Hückeswagener Schützenfest Ausgelassene Partystimmung im Festzelt

Während die Volksfest-Rocker „Stoapfälzer Spitzbuam“ bereits zum wiederholten Male für eine erstklassige Partystimmung im Hückeswagener Schützenfestzelt sorgten, hatten die Musiker Jeanne Altfeld, Jan Simon und DJ Hillsrocker (Christoph Steinke) bereits am Freitagabend gemeinsam ihre Schützenfestpremiere auf der Festzeltbühne absolviert. Die drei Profimusiker waren sich bei ihrem ersten Wochenendauftritt sehr wohl darüber bewusst, dass sie die Besucher besonders „wachkitzeln“ mussten. „Freitagabends sind die Leute in der Regel müde von der langen Arbeitswoche und nicht in der Stimmung, von 0 auf 100 in eine Partylaune zu verfallen“, erklärten die Gesangsprofis Jeanne Altfeld und Jan Simon zusammen mit dem Disc-Jockey Christoph Steinke. Der kennt sein Metier schon seit mehr als 17 Jahren und weiß: „Es nützt nichts, wenn man sich vor der Party seine umfangreichen Playlisten abspeichert, man muss sich intuitiv in der gegebenen Situation auf die Emotionen und Bedürfnisse der Gäste einlassen.“