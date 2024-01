Reise nach Polen Schüler aus Hückeswagen besichtigen Auschwitz

Eine stark gestiegene Zahl an antisemitischen Straftaten, alleine in den letzten Monaten – die Lehrkräfte sind sich bewusst, in was für aufgeladene Zeiten der diesjährige Besuch fällt. „Zum Teil haben die Schüler das auch schon thematisiert“, erklärt Thomas Wientzek. „Zum Beispiel weiß ich, dass einige – mit ihren Eltern – an Demonstrationen gegen Rassismus oder rechte Parteien teilgenommen haben.“ Viele Schülerinnen und Schüler scheinen den Besuch in Auschwitz aber auch losgelöst von den aktuellen Entwicklungen zu betrachten. Charly von der Realschule berichtet zum Beispiel, dass sie zwar auch schon ein Plakat gebastelt habe, damit sie in Zukunft mal auf eine Demo gehen kann. „Aber die Gedenkstätte möchte ich vor allem wegen meines Uropas sehen – der hat nämlich immer aus dem zweiten Weltkrieg erzählt.“ Ihre Mitschülerin Kimberly erzählt außerdem, dass es sie einfach interessiert, wie es damals so war. „Das ist ein Teil unserer Geschichte, es gab nicht immer nur gute Zeiten“, sagt die 16-Jährige. „Klar fährt man da vielleicht auch mit einem schlechten Gefühl hin.“ Aber das Interesse würde überwiegen.