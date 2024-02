Sieger von Schreibwettbewerb in Hückeswagen geehrt Starke Geschichten zum Thema „Sucht“

Jede Sucht hat ihre Geschichte. 18 Geschichten darüber waren für einen Lesewettbewerb der Diakonie Fachstelle Sucht und der Stiftung Gingko eingereicht worden. Organisiert hatte den Wettbewerb „voll (un-)abhängig“ Irmgard Hannoschöck von der Hückeswagener Diakonie-Fachstelle Sucht des Evangelischen Kirchenkreises. Gerichtet war er an Autorinnen und Autoren aus dem Oberbergischen Kreis, die sich in völlig freier Form mit diesem relativ offen gehaltenen Thema auseinandersetzen wollten. Nun fand am Donnerstagabend die Preisverleihung im katholischen Gemeindehaus an der Weierbachstraße statt. Etwa 20 Personen waren gekommen, darunter waren auch die drei Hauptpersonen des Abends: die Erstplatzierten des Wettbewerbs.