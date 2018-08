Schöner wohnen "Am Paffenbusch" in Hückeswagen

Mein Hückeswagen : Häuser mit Ausblick

Wochenendhaus-Siedlung in Elberhausen Foto: Heike Karsten

Hückeswagen Am Pfaffenbusch in Elberhausen entstanden in den 1990er-Jahren die ersten Ferienhäuser nach einem Konzept der Firma Fischerhaus in Zusammenarbeit mit der Stadt Hückeswagen. Als die Baufirma Pleite ging, erwarb die Bauherrengemeinschaft Archut & Partner GBR das Gelände im Jahr 2003 aus der Insolvenzmasse.

„Mittlerweile sind Dreiviertel der Grundstücke vermarktet und bewohnt“, sagt der Hückeswagener Manfred Rüter, der zusammen mit Jürgen Lehnhoff und Dirk Archut die Bauherrengemeinschaft bildet.

„Viele Familien, bei denen die Kinder aus dem Haus sind, möchten sich verkleinern“, sagt Rüter. Denn natürlich gibt es Beschränkungen in der Größe der Häuser laut des Bebauungsplans der Stadt.

(heka)