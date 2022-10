Hückeswagenerin in TV-Datingshow „Love is King“ : Schockmoment bei Rebeccas Liebes-Date

Beim ersten Ballabend erhielt Prinzessin Rebecca die begehrte Tanzkarte von Prinz René. Ihr Traumprinz dagegen ist Prinz Julian. Foto: Joyn/ProSieben/Nadine Rupp

Hückeswagen Nach einem Reitunfall in der dritten Folge der TV-Datingshow „Love is King“ verlässt die Hückeswagener in Rebecca Osmanbegovic freiwillig das Format.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Heike Karsten

Die dritten von insgesamt sechs Folgen der TV-Datingshow „Love ist King“, die am Donnerstagabend auf ProSieben ausgestrahlt wurde, ist sehr emotional. Nachdem sich die ersten feinen Liebesbande zwischen zwei Paare spannten, endete für die Hückeswagenerin Rebecca Osmanbegovic vorerst der Ausflug in die Zeit der Prinzessinnen und Prinzen am Hof. Nach einem Reitunfall ihres Auserwählten verließ auch sie das Schloss freiwillig. Dabei hatte alles so gut angefangen: Zwischen dem 28-jährigen Hamburger Julian und der zu Drehzeiten noch 24-jährigen Hückeswagenerin bandelte sich bereits etwas an, tiefe Blicke und gegenseitig Neckereien waren an der Tagesordnung.

Was vorher geschah: TV-Königin Olivia, alias Drag-Queen Olivia Jones, hatte für die Prinzen und Prinzessinnen auf Zeit einen Jahrmarkt im Schlosspark mit nostalgischem Kettenkarussell, Zuckerwatte und „Hau den Lukas“ aufbauen lassen. „Da kommt das innere Kind bei mir raus“, freute sich Rebecca Osmanbegovic über den abendlichen Zeitvertreib. In dieser Folge kamen zwei neue Prinzessinnen hinzu, die das Gespräch mit Prinz Julian suchten, was Rebecca nicht so gut gefiel. „Wenn man sich den schönsten Prinzen im Schloss schnappt, dann muss man damit rechnen, dass auch andere den gut finden“, kommentierte sie die Annäherungsversuche der Nebenbuhlerinnen.

Doch dann schickte Königin Olivia Rebecca und Julian auf ein romantisches Kennenlern-Treffen hoch zu Ross, worüber sich die Hückeswagenerin sehr freute: „Ich habe das Gefühl, hier geht jeder Wunsch in Erfüllung. Ich wollte schon immer mal Reiten, habe das aber noch nie gemacht“, sagte die heute 25-Jährige im TV-Interview. Aus dem gemeinsamen Ausritt wurde allerdings nichts, denn kurz nach am Aufsitzen buckelte eins der geführten Pferde und warf seinen Reiter ab. Prinz Julian musste ins Krankenhaus und wurde mit einer Gipsschiene am Arm entlassen. Für ihn endete das Experiment, als Prinz seine Traumfrau in einer Fernsehshow zu finden. Rebecca Osmanbegovic weinte bittere Tränen. Die Hückeswagenerin entschloss sich dann aber, Schloss Tüßling in Bayern, wo die TV-Show gedreht wurde, ebenfalls zu verlassen, um ihren Auserwählten in der realen Welt näher kennenzulernen.

Für alle Hückeswagener, die die Sendung verfolgen, bedeutet das jedoch kein Abschied auf Dauer. Auch in den kommenden Folgen wird die Kamera das Paar begleiten.