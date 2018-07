Schnuppertauchen im Hückeswagener Hallenbad

Hückeswagen Die angehenden Tauchlehrer Markus Byhahn und Dirk Hövel brachten in voller Montur mit Tauchmaske, Schwimmflossen und Druckluftflasche Kindern erste Grundlagen des Tauchsports bei.

Am Samstag wurde es voll im Bürgerbad. Viele nutzten die kurze Auszeit vom Sommerwetter für einen Besuch im Hallenbad, statt in der Bever-Talsperre zu schwimmen. Demzufolge war es im Schwimmer- und Nichtschwimmerbecken voll. Nur eine abgesperrte Bahn blieb scheinbar verwaist. Bei genauerem Hinsehen konnte man jedoch aufsteigende Luftblasen und am Grund schwarze Schatten erkennen. Die Schatten waren die angehenden Tauchlehrer Markus Byhahn und Dirk Hövel, die in voller Montur mit Tauchmaske, Schwimmflossen und Druckluftflasche Kindern erste Grundlagen des Tauchsports beibrachten. Sechs Jungen hatten sich beim Ferienspaß-Programm zum Tauch-Schnupperkursus angemeldet – darunter der 13-jährige Tom. „Er macht das wirklich super“, sagte Markus Byhahn begeistert nach dem ersten Auftauchen. Mit den zuvor gelernten Tauchzeichen verständigten sich die Sportler unter Wasser. „Daumen hoch“ steht dabei für „alles okay“, „Daumen runter“ ist das Zeichen zum Abtauchen. Toms Vater, Frank Schmidt, beobachtete die ersten Tauchversuche seines Sohnes vom Beckenrand aus. „Er ist ein absolutes Wasserkind und hat schon relativ früh Schwimmen gelernt“, sagte der Hückeswagener. Zum Schnupperkursus hatte der 13-jährige seine eigenen Taucherflossen mitgebracht, die er schon beim Schnorcheln im Urlaub benutzt hatte. Die Profiausrüstung erhielten die Jugendlichen von den Tauchlehrern. „Das ist echt cool“, sagte Tom. Für Markus Byhahn und Dirk Hövel war das Tauchen im Bürgerbad eine Premiere. Beide sind Ausbilder in ihren Berufen und stehen zudem kurz vor dem Abschluss der Tauchlehrerausbildung beim International Aquanautic Club (IAC) in Wuppertal. Gemeinsam entstand die Idee, mit dem Schnupperkursus ein neues Angebot für Kinder in Hückeswagen zu schaffen. „Wir versuchen natürlich, neue Türen zu öffnen“, kündigte Byhahn an, der einen künftigen Tauchclub in Hückeswagenen für durchaus realistisch hält. Am Samstag ging es jedoch darum, Kindern ab acht Jahren überhaupt einmal die Möglichkeit zu geben, diese Sportart auszuprobieren. „Vielleicht können wir ja jemanden mit unserer Begeisterung fürs Tauchen anstecken“, hoffte Markus Byhahn.