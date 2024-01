Wintereinbruch in Hückeswagen Der Schnee fällt spät, dafür aber in großer Menge

Während an der Real- und der Montanusschule die Schüler, wie in der Corona-Pandemie, von zu Hause aus im Distanzunterricht von den Lehrern unterrichtet wurden, arbeiten die Kinder der beiden Grundschulen daheim für sich. Sie hatten tags zuvor bereits von ihren Lehrerinnen entsprechende Arbeitsaufträge bekommen, wie die Schulleiterin Claudia Paradies (Grundschule Wiehagen) und Claudia Sträter (Löwen-Grundschule) bestätigten. „Wir hatten die schon am Dienstagvormittag vorgewarnt und den Kindern sicherheitshalber Arbeitsaufträge mit nach Hause gegeben“, sagt Claudia Sträter am Mittwochmorgen. Als nachmittags die Rundverfügung der Bezirksregierung Köln eintraf, dass unter anderem im Oberbergischen Kreis der Präsenzunterricht an diesem Mittwoch ausfällt, wurden die Eltern über die Klassenlehrerinnen informiert.