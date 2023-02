Schmidtsingen im Hückeswagener Kultur-Haus Zach in kleiner Runde Musikalische Wunschrunde gefiel

Wie schon in den vergangenen Jahren begann der Kölner das „Schmidtsingen“ mit dem Stück „Heute hier, morgen dort“ von Hannes Wader. Das hat mittlerweile schon Tradition. Es folgten die großen Klassiker der Rock-Pop-Geschichte, die wohl so gut wie jeder kennt: Lieder von Abba, The Beatles, Münchner Freiheit, Die Ärzte, Simon & Garfunkel, Bläck Fööss oder auch der witzige Film-Hit „Probier’s mal mit Gemütlichkeit“ aus dem Dschungelbuch. Sobald die Mitsänger sicher waren, wechselte Schmidt in die zweite Stimme.