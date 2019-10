Heimatmuseum Hückeswagen : Schlosskonzert – Harfe trifft auf indianisches Sängerherz

Tom Daun an der Harfe und Tenor Rafael Montero traten im Heimatmuseum erst zum zweiten Mal als Duo „El Parnaso Hispano“ auf.

Hückeswagen Im Heimatmuseum brilierten am Samstagabend Tom Daun und Rafael Montero als Duo „El Parnaso Hispano“.

Der Auftakt der 54. Schlosskonzerte-Saison am Samstagabend bot einen Kontrast zum Mitsingkonzert im Kultur-Haus Zach: Im Heimatmuseum dominierte der Gesang von Tenor Rafael Montero, begleitet von Tom Daun an der Harfe. Es war erst der zweite Auftritt des Duos „El Parnaso Hispano“, das sich den Musiktraditionen der Neuen Welt angenommen hat.

Für die 50 Zuschauer im fast voll besetzten Museum waren es ungewohnte Klänge mit Werken aus der spanischen Renaissance- und Barockzeit. Nach der Eroberung Amerikas durch die spanischen Conquistadores entstand eine Mischung aus prähispanischen und europäischen Musikstilen, angereichert um Rhythmen und Melodien der afrikanischen Sklaven. Rafael Montero, der aus einer indianischen Familie im Norden Argentiniens stammt, legte besonders viel Leidenschaft in die Musik seiner Heimat. Die brachte er zum gefühlvollen Gesang auch mit einigen Hüftschwüngen und Tanzschritten zum Ausdruck.

Tom Daun war in Hückeswagen schon einmal zu Gast und überzeugte erneut mit seiner Virtuosität an der italienischen Barockharfe „Arpa Dopia“, wie auch an der traditionellen paraguayischen Harfe. Der Solinger interessiert sich schon seit Jahren für die vielfältige Harfentradition Lateinamerikas. „Mich fasziniert die Kreuzung zwischen traditioneller Volks- und der Barockmusik“, sagte Daun.