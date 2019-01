Schloss Homburg: Facetten des faszinierenden Zugvogels

Oberberg Das Museum und Forum Schloss Homburg bietet für Sonntag, 20. Januar, 12 Uhr, eine besondere Führung durch die Sonderausstellung „Zug der Kraniche – Flügelschlage zwischen Natur, Kunst und Kultur - letzte Blicke“ an.

Das Museum und Forum Schloss Homburg bietet für Sonntag, 20. Januar, 12 Uhr, eine ganz besondere Führung durch die Sonderausstellung „Zug der Kraniche – Flügelschlage zwischen Natur, Kunst und Kultur“ an Diese ist noch bis zum 10. Februar in der Neuen Orangerie des Museums auf Schloss Homburg zu sehen. Ausgehend vom jährlichen Kranichzug über Oberberg umfasst die interdisziplinäre Ausstellung neben den naturkundlichen auch kunst- und naturhistorische Aspekte. Die Museumsdirektorin und Kulturwissenschaftlerin Dr. Gudrun Sievers-Flägel vermittelt beim sonntäglichen Rundgang ein breites Themenspektrum vom Kranich in der Natur über dessen Rolle in der Bildenden und Angewandten Kunst sowie in der Literatur bis zum Kranich als Friedenssymbol und Werbeträger und Wappentier.