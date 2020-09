Bildung in Hückeswagen : Schlechte Luft im Klassenraum – wie geht das in Corona-Zeiten?

Hückeswagen Wenn draußen die Temperaturen sinken, dürfte es auch in Hückeswagener Klassenzimmern kühler werden. Denn die Fenster sollen nicht nur in den Pausen geöffnet werden, sondern auch während des Unterrichts.

„Zieht Euch warm an!“ Den Ratschlag sollten Hückeswagener Eltern ihren Kindern ab jetzt, spätestens aber nach den Herbstferien, täglich mantramäßig mit auf den Schulweg geben. Denn: In den Klassenzimmern ist Dauerlüften angesagt, auch wenn‘s draußen spürbar kälter wird. Nicht wegen des üblichen Schulmiefs in vollbesetzten Unterrichtsräumen, sondern wegen Corona und der Infektionsgefahr durch frei schwebende Aerosole in der Raumluft. Zum Thema wurde das jetzt in der Ratssitzung. Aus der Einwohner-Fragestunde heraus wurde die Frage an die Verwaltung gerichtet, wie im Winterhalbjahr eine ausreichend gute Belüftung der Klassenzimmer in den Schulen der Stadt gewährleistet werden soll.