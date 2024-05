Handel in Hückeswagen „Schaben & Co.“ hat seit 1. Mai geschlossen

Auch wenn es künftig kein klassisches Ladengeschäft mehr ist, so ist dennoch die Abholung bestellter Ware vor Ort möglich. „Abholtermine sind von Donnerstag bis Samstag von 15 bis 18 Uhr“, sagt Weiß. Neben den Privatkunden bedient Weiß auch Großhändler. „Wir haben etwa einen größeren Kunden in Erfurt. Auch Deko und weiteres Zubehör rund um Reptilien und Amphibien haben wir im Angebot“, sagt Weiß. Der 30. April war der letzte Tag, an dem an der Weierbachstraße geöffnet war. „Seitdem nehmen wir uns eine vierwöchige Auszeit, um die Halle entsprechend vorzubereiten und den Umzug vorzunehmen“, sagt Weiß. Er betont allerdings, dass in den vier Wochen bis zur Neueröffnung an der Peterstraße der Online-Shop wie gewohnt weiter erreichbar ist und Ware ausgeliefert wird. „Nur die Abholung in der neuen Halle ist bis zum 1. Juni nicht möglich“, sagt Weiß.