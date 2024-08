Stadt Hückeswagen lässt einiges sanieren Keine Sommerferien für die Schulen

Ferienzeit bedeutet für Handwerker regelmäßig, dass es etwas für sie in den örtlichen Schulgebäuden zu tun gibt. In diesen Sommerferien sind es aber lediglich die Förderschule Nordkreis (Erich-Kästner-Schule) an der Nordstraße und die Realschule an der Kölner Straße, in denen etwas saniert oder erneuert werden muss. So wurde auf dem Dach der EKS eine 30-Kilowatt-Photovoltaikanlage installiert. Aufgestellt von der Bergischen Energie- und Wasser GmbH (BEW), wird sie von der Stadt betrieben. „Wir mieten die Anlage von der BEW und erzeugen unseren Strom für die Schule dann selbst“, erläutert Klewinghaus. Das rechne sich nur über die Differenz zum Strompreis. Bei diesem spart die Stadt an der Förderschule gleich zwei Drittel ein.