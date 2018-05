Hückeswagen : Samstag im JuZe mit Spiel, Spaß und Spannung

Hückeswagen Kinder im Alter zwischen drei und zwölf Jahren sind an jedem zweiten und letzten Samstag im Monat im Jugendzentrum zu einem offenen Angebot willkommen. So auch in dieser Woche wieder. Geboten werden "Spiel, Spaß und Spannung" wie Basteln, ein Film auf der Großleinwand oder das gemeinsame Kochen. Je nach Wetterlage wird auch draußen gespielt. Betreut werden die Kinder von pädagogischem Personal.

Mitzubringen sind wetterfeste Kleidung und drei Euro für das Mittagessen.

Sa. 26. Mai, 10 bis 17 Uhr, Jugendzentrum im Untergeschoss der Mehrzweckhalle, Zum Sportzentrum.

(büba)