Stadtentwicklung in Hückeswagen Rund ums Schloss wird „geschürft“

Derweil liefen am Dienstagvormittag die ersten Schürfarbeiten direkt neben dem Eingang zum Heimatmuseum in der kleinen Nische, in der eine Laterne und ein Baum stehen. Steine, Ziegel und das Abwasserrohr kamen zum Vorschein. „Das ist hier der ehemalige Zugang ins Kirchenschiff. Der seitliche Eingang wurde aber in den 1940er und 1950er Jahren geschlossen“, erläuterte Raabe.