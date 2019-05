Talsperrenlauf : Hier läuft der Opa mit dem Enkelkind

Hückeswagen Beim 35. Talsperrenlauf gab es erstmals einen Kinderwagenlauf und eine Familienwertung. Rund 400 Teilnehmer wagten trotz kühler Temperaturen den Lauf um die Wupper-Vorsperre und den Sportplatz an der Schnabelsmühle.

Der 35. Talsperrenlauf des Stadtsportverbands (SSV) bewies erneut, dass die Veranstaltung ein Erlebnis für die ganze Familie ist. Hier liefen mehrere Generationen um den Platz auf dem Siegertreppchen. Neu war in diesem Jahr der Kinderwagenlauf über 5000 Meter. Immerhin zwei Teilnehmer meldeten sich kurzzeitig nach: Svenja Gruhn mit ihrem 14 Wochen alten Neffen Henri schaffte die Strecke ebenso wie Eberhard Weber (65) mit dem fast zweijährigen Enkel Constantin. „Ich glaube, es hat ihm Spaß gemacht“, sagte der Wermelskirchener nach dem Lauf über seinen Enkel. Voranmeldungen gab es für den Lauf nicht. „Das Angebot muss sich erst herumsprechen“, sagte Andreas Gotter vom SSV, der in der Schiedsrichterkabine die Zeiten am PC überwachte und die Siegerlisten ausdruckte.

Viel Glück hatten die Läufer mit dem Wetter. Es war zwar kalt aber fast durchgehend sonnig. Nur zu Beginn und zum Ende der Veranstaltung ging ein Graupelschauer auf dem Sportplatz an der Schnabelsmühle nieder. 414 Läufer hatten sich angemeldet. „Es sind aber aufgrund der unbeständigen Wetterlage nicht alle gekommen“, berichtete Gotter. Besonders erfreut waren die Organisatoren über die große Teilnahme der Schulen und Kindergärten. Die Erzieher und Lehrer hatten mit ihren Schützlingen im Vorfeld trainiert und drückten natürlich auch an der Laufstrecke auf dem Sportplatz und entlang der Wupper-Talsperre die Daumen. Bürgermeister Dietmar Persian, Schirmherr der Veranstaltung, gab den Startschuss zu den ersten Rennen. Die anfängliche Ladehemmung der Pistole konnte dabei schnell behoben werden. Ab da lief es reibungslos. „Die Kinder sind so aufgeregt und freuen sich riesig, wenn sie auf dem Treppchen stehen“, erfreute sich Persian an den strahlenden Gesichtern der Kinder. Genauso schön sei es, die Eltern zu beobachten, die mindestens genauso aufgeregt waren wie ihre Kinder.