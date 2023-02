Hückeswagen vor 100 Jahren Franzosen kommen nicht in Harmonie

Die deutsche Regierung weiß, dass militärischer Widerstand zwecklos ist und ruft daher den passiven Widerstand aus: Staatsdiener sollen sich Anweisungen der Besatzer verweigern. Dafür wandern Beamte und Angestellte reihenweise in französische Haft, auch in Hückeswagen. Im Kleinkrieg an der Ruhr zwischen Besatzern und Freischärlern dagegen gibt es Hunderte Tote. Den Familien der Verhafteten, Ausgewiesenen und Arbeitslosen verspricht die Regierung Entschädigung, wofür die Notenpresse angeworfen wird. Das Resultat ist bekannt – eine ungeheure Geldentwertung. Auf dem Höhepunkt der Inflation im November kostet in Hückeswagen der Liter Milch 480 Milliarden Mark. Dann wird der irrwitzigen Teuerung durch eine Währungsreform ein Ende gesetzt. Die deutsche Wirtschaft aber ist inzwischen ruiniert.