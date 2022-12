Rückblick Das war 2022 in Hückeswagen los

Schulen

13. Januar Eigentlich wollte sich das Berufskolleg um 420 Quadratmeter in einem nicht genutzten Stockwerk des ehemaligen Marienkrankenhauses erweitern. Wegen der explodierten Preise wurde das Projekt auf Eis gelegt, stattdessen soll die ehemalige Kapelle im Laufe des Jahres umgebaut werden.

3. März Der Ukraine-Krieg, der am 24. Februar ausgebrochen ist, ist auch ein wichtiges Thema in den Schulen. Die Lehrer versuchen, den Kindern das Thema zu erklären. Es geht auch darum, dass Kinder und Jugendliche in Ausnahmesituationen aufgefangen werden müssen. Wichtig ist dabei vor allem, Schülern mit russischen Wurzeln, von denen es in Hückeswagen auch viele gibt, vor Ressentiments zu bewahren.

23. März Die Omikron-Variante ist deutlich ansteckender als die vorherigen Corona-Varianten. Dennoch ist an den Schulen in der Schloss-Stadt kaum Unterrichtsausfall festzustellen.

1. April Die Arbeiten an der Löwen-Grundschule gehen gut voran. Anfang April liegt die Baufirma vollkommen im Zeitplan.

11. April Jugendliche der Erich-Kästner- und der Realschule sind gemeinsam auf einer Exkursionsfahrt in Polen. Dort besuchen sie Krakau und die KZ-Gedenkstätte in Auschwitz.

29. April Im Planungsausschuss wird über die Zukunft der ehemaligen Grundschulgebäude diskutiert.