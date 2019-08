Hückeswagen vor 50 Jahren : Die Beinahe-Katastrophe an der Aue

Hückeswagen Durch einen Brand wäre die Tuchfabrik Arnold Hueck fast zerstört worden. Glücklicherweise hatte das Feuer die dort gelagerten Nitrolacke noch nicht erreicht.

Es fehlte nicht viel, und der erste Tag im August 1969 hätte Hückeswagen in einer anderen Silhouette gezeigt: Am Tag zuvor war es nämlich in der Tuchfabrik Arnold Hueck an der Aue zu einem schweren Brand gekommen, wobei ein Anbau vernichtet wurde. Die ganze Dramatik der Ereignisse vor 50 Jahren verbirgt sich im letzten Absatz eines BM-Berichts von Hans Aldermann, in dem er schildert: „Unvorstellbar wären die Folgen des Brandes gewesen, wenn das Feuer auch den Teil der Fabrik erfasst hätte, in dem größere Mengen Nitrolacke lagerten.“ Erst am Tag zuvor, so heißt es weiter, waren die feuergefährlichen Chemikalien angeliefert worden.