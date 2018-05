Hückeswagen: Rudolf Prack und Pinguine beim Kino-Sonntag im Kultur-Haus Zach

Hückeswagen Gleich zweimal hebt sich im übertragenen Sinn der Vorhang für die nächsten Filme beim Kino-Sonntag im Kultur-Haus Zach. Gezeigt werden am kommenden Sonntag ein Film mit Rudolf Prack sowie eine Dokumentation über Pinguine.

Am Nachmittag wird ein Filmklassiker mit dem österreichische Theater- und Filmschauspieler Rudolf Prack gezeigt, der am 2. August 1905 in Wien geboren wurde. "Mit seinem aufrichtigen und edlen Charakter wurde Prack zum Idealtyp der Wirtschaftswunderjahre", berichtet Stefan Noppenberger vom Trägerverein des Kulturhauses. So trat er für die neuen Werte der Nachkriegszeit in Erscheinung und verlieh dem Zeitgeist der 1950er und 1960er Jahre sein Gesicht. An der Seite seiner langjährigen Filmpartnerin Sonja Ziemann feierte er seine größten Erfolge in Liebes- und Heimatfilmen. Prack starb am 3. Dezember 1981 im Alter von 76 Jahren in seiner Geburtsstadt.