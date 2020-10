Neue Spielattraktion in Hückswagen : RSV weiht ein mobiles Soccer-Spielfeld ein

Das neue aufblasbare Spielfeld auf dem Sportplatz an der Schnabelsmühle mit den Bubbles auf dem Spiefeld. Foto: Heike Karsten

Hückeswagen Durch die Unterstützung mehrerer Firmen ist der Raspo im Besitz einer neuen aufblasbaren Attraktion. Die Jugend weiht sie ein.

Es erinnert im ersten Moment an eine überdimensionale Hüpfburg, und auch das Kinderlachen passt zu dieser Attraktion. Was am Sonntag auf dem Sportplatz an der Schnabelsmühle erstmals aufgestellt und eingeweiht wurde ist jedoch ein Soccer-Spielfeld. Es besteht aus einer 15 mal 10 Meter aufblasbaren Bande, die ein Fußballfeld mit zwei Toren markiert. Vier übergroße Luftkugeln, sogenannte Bubbles, stehen zur Verfügung, mit denen die Spieler wie in einer Art Airbag gegeneinander Fußball spielen können.

Marvin, Hikmet, David und Darwin waren die ersten vier Nachwuchsspieler des Rasensportvereins (RSV 09), die die neue Spielattraktion in Beschlag nahmen. „Boah, ist das anstrengend“, klang es beim Spiel aus einer der Luftkugeln. „Das macht schon echt Spaß“, sagte Marvin nach dem Spiel. Zweimal pro Woche trainiert der Zwölfjährige in der D-Jugend des Vereins. Das neue Soccerfeld auch mal in die Trainingsstunde einzubauen, hält Marvin für eine tolle Idee. „Man könnte zum Beispiel als Belohnung mal ein kleines Turnier starten“, sagte Jugendtrainer Mirko Leonhardt und sponn den Gedanken seines Schützlings schon mal weiter.

Info Kinder nehmen mobiles Soccerfeld in Beschlag Einweihung Vor dem Spiel des RSV Hückeswagen gegen den SV 09/35 Wermelskirchen (Endstand: 1:1) am vergangenen Sonntagnachmittag wurde das mobile, aufblasbare Fußballfeld offiziell eingeweiht und in Beschlag genommen.

Sponsoren Ermöglicht wurde die Anschaffung durch die Sponsoren Imbiss Buon Appetito, Fleischwaren Meister Blumberg, Holzhandlung Josef Zeppenfeld, Autowerkstatt KFZ Heimchen, Architektenbüro Antje Valk, Holzbau Zultner, Fitnessstudio Injoy, Häusliche Krankenpflege Herzog, Physiotherapie Eiteneuer und Zookauf Wermelskirchen.

Schon im Juli war der Transportanhänger des Herstellers Promobil mit dem mobilen Fußballfeld geliefert worden. Möglich war die temporäre Anschaffung durch die Unterstützung mehrerer lokaler Unternehmen. „Das Soccerfeld gehört uns jetzt die nächsten fünf Jahre, und wir können es auch verleihen“, sagt RSV-Vorsitzender Michael Steffens. Die offizielle Einweihung hatte sich etwas verzögert, da zuerst die große Feier zum 111-jährigen Bestehen des RSV coronabedingt abgesagt werden musste und danach die Sommerpause folgte.

Einsatzmöglichkeiten für die neue Sportattraktion gibt es viele. „Wir möchten uns damit auf verschiedenen Veranstaltungen besser präsentieren“, sagte Steffens. Das könnten Stadtfeste ebenso wie der Weltkindertag oder die Spieleparty des Stadtsportverbands sein.Dietmar Persian nutzte die Chance, sich das neue Soccerfeld persönlich anzusehen. „Es ist eine schöne Sache, um Kinder und Jugendliche nochmal anzusprechen“, sagte der Bürgermeister. Zudem sei es eine gute Werbung für den Verein, der sich immer über Zuwachs und Nachwuchs freut. Zurzeit sei der RSV im Nachwuchsbereich gut aufgestellt. „Wir befinden uns im Wachstum, allein bei den Bambini sind es um die 30 Kinder“, berichtete Michael Steffens. Was fehlt sei lediglich eine A-Jugend mit Jugendlichen im Alter zwischen 17 und 18 Jahren. Bastian Knorr, stellvertretender Jugendleiter, kann sich das Soccerfeld auch als zusätzliche Motivation beim Training vorstellen. „Alles, was Spaß macht. lässt sich ins Training einbinden“, sagte er.

Zum Aufbau des Spielfeldes werden vier bis acht Personen und ein Stromanschluss benötigt. „Das Aufbauen ging schnell und hat nur etwa 15 Minuten gedauert“, sagte Steffens. Für die Sponsoren hatte er Urkunden vorbereitet. Außerdem sind die entsprechenden Werbeschilder auf dem Transportanhänger aufgebracht, indem das Soccer-Spielfeld lagert. Die spaßbringende Attraktion zog am Sonntag immer mehr Menschen an. Während die Kinder es kaum erwarten konnten, in die Bubbles zu schlüpfen, zeigten sich die Erwachsenen verhalten und beobachteten das lustige Treiben lieber vom Spielfeldrand aus.