Jahreshauptversammlung : Raspo will Neustart nach turbulentem Jahr

Foto: Stephan Büllesbach Beim Raspo soll es nach einem sportlich-desaströsen Jahr 2018 nun wieder aufwärts gehen.

Hückeswagen Hinter dem RSV 09 liegt ein turbulentes Jahr. Das wurde beim Bericht des Vorsitzenden Michael Steffens bei der Jahreshauptversammlung am Freitagabend im Kolpinghaus deutlich.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Wolfgang Weitzdörfer

„Den letzten Bericht habe ich mit den Worten eingeleitet, dass das erste Halbjahr 2017 das sportlich schlechteste in der Vereinsgeschichte des RSV gewesen ist. Aber im April 2018 sollte es noch schlimmer kommen“, sagte Steffens. Dabei schien das Ziel Klassenerhalt bei einem zehnten Platz in der Rückrunde der Kreisliga A durchaus möglich. „Allerdings kamen mit einem Mal viele Spieler nicht mehr zum Training – Verletzungen oder die Aussage, keine Lust mehr zu haben, waren die Begründungen“, sagte Steffens. Das mündete schließlich in der Absage des Meisterschaftsspiels gegen Türkiyemspor Remscheid am 28. April, als nur noch vier Spieler auflaufen wollten. Als auch am darauffolgenden Spieltag keine Mannschaft gestellt werden konnte, rang sich der Vorstand zu einer schweren Entscheidung durch; Steffens: „Wir hatten keine andere Wahl, als die Mannschaft aus der Kreisliga A vom Spielbetrieb abzumelden.“

Im weiteren Jahresverlauf ging der Blick beim Raspo jedoch wieder nach vorne. In der Kreisliga B wird in der aktuellen Saison 2018/19 ein sportlicher Neuanfang gewagt. Um diesen zu ermöglichen, mussten jedoch neue Spieler her. „Alle Spieler des Jahrgangs 2000 wurden vorzeitig für die Senioren freigemacht, so dass die verbliebene vier Spieler zusammen mit einigen Rückkehrern die neue erste Mannschaft stellen“, berichtete Steffens. Mit den langjährigen RSV-Spielern David Cocina und David Harensa fand sich zudem schnell ein Trainergespann.

Einen wichtigen Beitrag zum Neustart des Traditionsklubs dürfte die gute Jugendarbeit leisten. So berichtete der bisherige Jugendwart Axel Bieg, dass zum Ende des Vorjahres rund 140 Spieler in zehn Mannschaften – von den Bambini bis zur C-Jugend – beim RSV kickten. „Fast alle Mannschaften sind somit doppelt besetzt“, sagte Bieg, der bei der Jahreshauptversammlung der Raspo-Jugend in der Woche zuvor von der Doppelspitze Matthias Happel und Bastian Knorr abgelöst worden war. Zudem stellte Bieg in Aussicht, dass es im kommenden Jahr voraussichtlich wieder eine B-Jugend geben werde. Ziel ist es, baldmöglichst auch wieder eine A-Jugend zu haben.

Zum 110-jährigen Bestehen plant der Fußballverein ein Sommerfest vom 19. bis 23. Juni mit Turnieren der Jugend und der ersten Mannschaft. „Auch die Alten Herren wollen etwas veranstalten“, berichtete Bieg.