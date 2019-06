RSV 09 Hückeswagen : Raspo-Herrenturnier mit erstem Spiel des Damen-Teams

Hückeswagen Der RSV Hückeswagen hatte anlässlich seines 110-jährigen Bestehens zum Turnier geladen – und viele befreundete Vereine kamen zur Schnabelsmühle

Sie hatten Getränke kalt gestellt, den Platz vorbereitet und Gäste geladen: Zum 110-jährgen Bestehen ihres Fußballvereins legten sich die Herrenmannschaften des RSV 09 Hückeswagen am Sonntag richtig ins Zeug. Zwölf Mannschaften aus der Region spielten bei sommerlichen Temperaturen an der Schnabelsmühle um den Pokal. „Eigentlich wollten wir den runden Geburtstag noch viel größer mit einem Festwochenende und gemeinsam mit der Jugend feiern“, berichtete Raspo-Trainer David Cocina . Aber das große Fest hatte der Verein dann doch auf den Oktober verlegt – dann soll drei Tage lang gefeiert werden.

Am Sonntag begnügten sich die Sportler mit einem Turnier der Herren, das von einem Einlagespiel der Damenmannschaft unterbrochen wurde. Trotz der Temperaturen zeigten die Fußballer schon am Vormittag vollen Einsatz auf dem Feld. Der Wasserschlauch am Spielfeldrand erlaubte eine Abkühlung, die die Sportler mit steigenden Temperaturen gerne in Anspruch nahmen.