Michael Steffens vom RSV 09 Hückeswagen : Raspo ehrt Vereinsvorsitzenden

Hückeswagen Michael Steffens ist seit 38 Jahren Mitglied und arbeitet seit 25 Jahren im Vorstand des Traditionsklubs mit. Dafür gab’s jetzt sie silberen Ehrennadel und ein besonderes Geschenk.

Er sprang in die Bresche, als der Traditionsverein RSV 1909 Hückeswagen führungslos wurde. Dafür wurde Michael Steffens (Foto: N.H./Archiv) bei der Jahreshauptversammlung des Fußballvereins am Freitagabend im Schützenhaus geehrt (die BM berichtete). Der Vorsitzende erhielt die Silberne Ehrennadel des Klubs sowie ein besonderes Trikot in den Vereinsfarben Grün und Weiß für seine langjährige Mitgliedschaft und Vorstandsarbeit. 25 Jahre sind auf der Urkunde ausgewiesen. „Eigentlich bin ich aber schon viel länger im Verein“, sagte der aktuelle Vorsitzende. Bereits 1983 war er als Zehnjähriger in den Raspo eingetreten und ist somit nun schon seit 38 Jahre Mitglied.