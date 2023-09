RSV 09 Hückeswagen Ehrung für eine Raspo-Legende

(büba) Vor dem zweiten Lokalderby innerhalb von vier Tagen zwischen dem RSV 09 Hückeswagen, dieses Mal die erste Mannschaft, und dem SC Heide II in der Kreisliga B gab es am Donnerstagabend auf dem Sportplatz Schnabelsmühle ein „Treffen der Generationen“: Im Beisein der Spieler der Ersten ehrte Detlev Schindler, zweiter Vorsitzender des RSV 09, die Raspo-Ikone Dieter „Charly“ Krüger. Das Mitglied der legendären Mannschaft, die Anfang der 70er Jahre in die Landesliga aufgestiegen war, hatte am 26. Mai seinen 80. Geburtstag gefeiert und ist bereits seit 70 Jahre Mitglied des Vereins. Dafür erhielt er als kleine Anerkennung ein aktuelles Raspo-Trikot mit seinem Namen und seiner Nummer (7) sowie einen Frühstücksgutschein für die Bäckerei Steinbrink.