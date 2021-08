Nach der Flutkatastrophe : Rotes Kreuz ruft wieder dringend zur Blutspende auf

Hückeswagen Gerade in den tendenziell blutspendefreundlichen Gebieten in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz ist die Infrastruktur durch die Flutkatastrophe dermaßen geschädigt, dass dort auf absehbare Zeit keine Blutspendetermine durchgeführt werden können.

Die Flutkatastrophe hat auch ganz konkrete Auswirkungen auf die Blutspendetermine in den betroffenen Gebieten. Deshalb schlägt das Deutsche Rote Kreuz jetzt auch Alarm. Gerade in den tendenziell blutspendefreundlichen Gebieten beider Bundesländer sei die Infrastruktur dermaßen geschädigt, dass dort auf absehbare Zeit keine Blutspendetermine durchgeführt werden können. Dies ist nach Aussage des DRK-Blutspendedienst West ein erhebliches Problem, da es bereits seit längerem gravierend an Blutpräparaten fehlt. Deshalb der dringende Appell auch an die Hückeswagener, die nächsten Blutspendetermine unbedingt wahrzunehmen – am Mittwoch, 18. August, 15 bis 19.30 Uhr, in der Städtischen Realschule, Kölner Straße 53.