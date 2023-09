Kultur-Haus Zach in Hückeswagen „Rionn“ spielt Musik der grünen Insel

Wer gerade mal nicht so eben Urlaub in Irland machen kann, dem sei ein Termin im Kultur-Haus Zach am kommenden Samstag, 16. September, 20 Uhr, ans Herz gelegt. Dann spielt die bergische Folk-Band „Rionn“ Irish Folk und flotte Musik von der grünen Insel. Die fünf Musiker stimmen Songs und instrumentale Weisen aus Irland, Schottland, der Bretagne und Nordamerika an. Bereits seit vielen Jahren sind sie in verschiedenen Formationen unterwegs und haben im Jahr 2020 die Band „Rionn“ gegründet.