Amtsgericht Wipperfürth : Richter verwarnt Wiederholungstäter (18)

Hückeswagen Junger Hückeswagener fährt Roller, obwohl ihm das Gericht den Führerschein abgenommen hatte.

Der Richter am Wipperfürther Amtsgericht bezeichnete die Straftat eines 18-jährigen Hückeswageners als „dumm und dreist“. Erst im vorigen Dezember war der Angeklagte wegen Fahrens ohne Führerschein zu 60 Sozialstunden und einem Fahrerziehungskursus verurteilt worden. Doch schon im April wurde er erneut beim Fahren eines Motorrollers in Marienheide und im Mai noch ein weiteres Mal auf der Peterstraße in Hückeswagen erwischt. Nun saß der ehemaligen Förderschüler ohne Ausbildung erneut im Gericht, begleitet von seiner schwangeren Freundin. „Es ist alles richtig so, ich bin gefahren“, bestätigte er die Verlesung der Anklageschrift durch die Staatsanwältin. Auch den Marihuana-Konsum bestritt er nicht. Hatten doch die Polizeibeamten eine Blutprobe angeordnet, bei der der Wirkstoff THC nachgewiesen wurde.