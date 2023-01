Deutsches Rotes Kreuz in Hückeswagen „Diese Blutspende war der Hammer!“

Es ist beinahe so, als hätten sich die Hückeswagener die Aufrufe in den Medien und die Appelle der Krankenhäuser und Blutspendedienste zu Herzen genommen. Normalerweise ist am ersten Blutspendetag in der Schloss-Stadt gegen Abend der große Ansturm vorbei. Nicht so in dieser Woche. Auf dem Hof der Realschule, der aus diesem Anlass immer zum Parkplatz umfunktioniert wird, findet sich nur noch eine Lücke. Auch die Gänge in der Schule sind voll.