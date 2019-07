Erich-Kästner-Schule Hückeswagen : Ein Abschied mit leiser Wehmut

Renate Mohr hat ihr ganzes Lehrerleben an der Erich-Kästner-Schule verbracht, jetzt geht die 65-jährige Kölnerin in den Ruhestand. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Hückeswagen Renate Mohr war 41 Jahre Lehrerin an der Erich-Kästner-Schule, die letzten 21 Jahre als Schulleiterin. Jetzt geht die 65-jährige Kölnerin in den Ruhestand. Hückeswagen ist ihr dabei zur zweiten Heimat geworden.

Renate Mohr ist für viele in der Schloss-Stadt das Gesicht der Erich-Kästner-Schule (EKS). Kein Wunder, arbeitete die 65-jährige Kölnerin doch in den vergangenen 41 Jahren ununterbrochen an der Förderschule an der Nordstraße. Jetzt geht sie in den Ruhestand, nachdem sie 21 Jahre lang deren Leiterin gewesen war. Es ist ein Abschied mit leisem Wehmut. Allerdings weiß Renate Mohr auch, dass sie eine erfolgreiche und gut aufgestellte Schule übergeben kann. „Natürlich ist ein Tränchen im Auge, gerade nach einer so langen Zeit. Und auch aus dem Grund, weil ich ein so kompetentes und gutes Kollegium hatte“, versichert Renate Mohr im Gespräch mit unserer Redaktion. Auch das Verhältnis zu den Eltern sei sehr eng und gut gewesen. „Das ist natürlich besonders wichtig, weil unsere Schüler nicht immer ganz einfach sind“, macht die 65-Jährige deutlich.

Vor 41 Jahren wurde Renate Mohr direkt nach ihrem Universitätsabschluss in Grund- und Hauptschulpädagogik sowie Lehramt Sonderschule in Hückeswagen eingesetzt. „Ich war durchaus ein wenig irritiert, da ich den Namen noch nie gehört hatte“, sagt die Kölnerin. Erschwerend sei hinzugekommen, dass sie nicht am Hauptsitz der Erich-Kästner-Schule eingesetzt gewesen sei, sondern an der Außenstelle in Herweg. „Das war dann doch ein Kulturschock“, gibt Renate Mohr zu. Aber sie habe die oberbergische Kleinstadt und ihre Bewohner in den vergangenen Jahrzehnten sehr liebgewonnen. So sehr, dass sie heute sagt: „Hückeswagen ist schon eine zweite Heimat für mich geworden.“

Info Seit drei Jahren Förderschule Nordkreis Förderschule Seit dem Schuljahr 2016/17 heißt die Erich-Kästner-Schule offiziell Förderschule Nordkreis und hat mit der Armin-Maiwald-Schule in Radevormwald einen zweiten Standort. Kontakt Förderschule Nordkreis, Nordstraße 2, Tel.: 02192 1255. Internet www.eks-hueckeswagen.de

Beruflich sei sie das auch sehr schnell geworden, vor allem dann, als sie für die Erich-Kästner-Schule verantwortlich wurde. „Die Zusammenarbeit mit der Politik war immer sehr gut, man war uns als Schule sehr großzügig zugetan“, bestätigt die 65-Jährige. Das gelte auch besonders für ihre Arbeit als Sachverständige im Schulausschuss, wo sie sich immer gut aufgehoben und wertgeschätzt gefühlt habe. „Das macht einfach Spaß, wenn man so gut zusammenarbeiten kann“, betont Renate Mohr.

Zu Beginn ihrer Tätigkeit in der Schloss-Stadt habe es sich noch um eine Schule für lernbehinderte Schüler gehandelt. Das ändert sich um die Jahrtausendwende, da ist Renate Mohr bereits Schulleiterin. „Wir wurden dann zur Verbundschule mit den Schwerpunkten emotionale und soziale Entwicklung, Sprache und Lernen. Damit haben wir sehr gute Erfahrungen gemacht“, sagt die 65-Jährige. So könnten die Schüler mit Lernbehinderung viel von den lernstärkeren Kindern lernen, gleiches gelte für die sprachlichen sowie die emotionalen und sozialen Unterschiede. „Die Ergebnisse sprechen jedes Jahr für sich, was man eben an unseren Schulabgängern und ihren Qualifikationen sehen kann.“

Die Schullandschaft sei immer in Bewegung – Neues komme, Altes gehe. Zuletzt hat Renate Mohr mit der Einführung der Schulstation, einer Kooperation von Förderschule mit dem Sozialwerk Gotteshütte, noch etwas Neues geschaffen. „Das ist eine ganz hervorragende Einrichtung, die sich nach einem Jahr sehr bewährt hat. Die Kinder dort verändern sich sehr positiv. Ich bin froh, dass das geklappt hat“, sagt Renate Mohr.

Auch wenn sie nie in Hückeswagen gewohnt habe, werde Renate Mohr auch im Ruhestand regelmäßig in die Schloss-Stadt kommen. „Nicht nur zu Schulfesten“, verspricht sie. Für die ersten zwei Monaten nach ihrer Verabschiedung habe sie sich jedoch vorgenommen, „erst einmal gar nichts zu tun“. Da sie eine große Familie mit vier Kindern und sieben Enkeln habe, werde ihr jedoch die Beschäftigung nicht ausgehen. „Mein Mann ist im vorigen Jahr in den Ruhestand gegangen, wir wollen jetzt auch viel reisen“, sagt die 65-Jährige. Und damit ihr nicht langweilig werde, wolle sie sich ehrenamtlich engagieren. „Da gibt es in Köln genügend Möglichkeiten. Aber konkret geplant habe ich da noch nichts“, sagt Renate Mohr und wirkt dabei richtig zufrieden. Als würde die Freude die Wehmut doch ein wenig übersteigen.