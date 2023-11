„Weihnachten im Schuhkarton“ Rekord – 161 Päckchen aus Hückeswagen

Am kommenden Wochenende ist 1. Advent. Die besinnliche Vorweihnachtszeit beginnt. Schon seit elf Jahren organisiert der Hückeswagener Robin Wolff zusammen mit seiner Mutter Silke die Annahmestelle in Hückeswagen für eine der weltweit größten Geschenkaktionen. Unter dem Motto „Weihnachten im Schuhkarton“ konnten in den vergangenen Wochen wieder Geschenkpakete gepackt werden, die zur Weihnachtszeit an Kinder in Not verteilt werden.