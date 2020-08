Hückeswagener Außenbereich : Der Reitverein kämpft um seine Reithalle

Nina Heinze, Kassiererin des Reit- und Fahrvereins, vor dem Bereich, auf dem sich der Verein eine Reithalle vorstellen könnte. Foto: Stephan Büllesbach

Wegerhof Die Reithalle an der Kölner Straße, die der Reit- und Fahrverein lange genutzt hat, gibt’s nicht mehr. Und eine eigene zu bauen, gestaltet sich als äußerst schwierig.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Ende März hat der Reit- und Fahrverein (RuFV) Hückeswagen seine Sportstätte verloren: Die Reitanlage war von den Eigentümern an die Stadtentwicklungsgesellschaft HEG verkauft worden, weil die Fläche für das Neubaugebiet „Eschelsberg“ vorgesehen ist. Mittlerweile ist die Halle dem Erdboden gleichgemacht. Die jetzige Vereinsadresse ist Wegerhof, wo die Familie Klingen einen Reiterhof betreibt. Die würde nun gerne dort eine neue Reithalle bauen, die auch für Wettkämpfe geeignet ist, darf es aber nicht: Das Gelände liegt im Außenbereich, wo eine kommerzielle betriebene Reithalle kaum eine Chance auf Verwirklichung hat.

Wie ist die Vorgeschichte? „Früher war die Reitanlage eine der größten und schönsten Anlagen der Umgebung. Hier tummelte sich alles was Rang und Namen hatte“, berichtet Susanne Fleckner vom RuFV. Doch zuerst mussten vor einigen Jahren der große Spring- und der Longierplatz dem Neubaugebiet „Weierbachblick“ an der Kölner Straße weichen, danach verlor der Verein seine Weidemöglichkeiten. Zudem mussten die Pferdehalter auf andere Einstellmöglichkeiten ausweichen. Zum Abschluss war die Reithalle, das langjährige Domizil des RuFV, nicht mehr zu nutzen. Einige Vereinsmitglieder trainieren nun auf dem Reiterhof der Familie Klingen in Wegerhof.

Info Mit einem Ampelsystem wird beim Bürgermonitor der aktuelle Status eines Anliegens oder Projektes beurteilt. Im Fall der Reithalle bedeutet Rot: Nichts geht. Kontakt Sie haben ein Anliegen? Dann wenden Sie sich an unsere Redaktion unter ☏ 02196 720117. Oder schreiben Sie uns eine E-Mail mit dem Stichwort „Bürgermonitor“ an hueckeswagen@bergische-morgenpost.de Online-Formular Auf unserer Internetseite www.rp-online.de/

buergermonitor können weitere Anliegen ebenfalls gemeldet werden.

Was sagt die Kassiererin? „Wir hatten bereits im März gemeinsam mit dem Ehepaar Klingen ein Gespräch mit dem Bürgermeister, weil wir in Wegerhof eine neue Reithalle bauen wollen“, sagt Nina Heinze. Die bereits vorhandene Halle sei zu klein, um dort unter Wettkampfbedingungen zu trainieren. Die neue soll daher die Mindestgröße von 20 mal 40 Meter haben, um für Dressur- und Springwettbewerbe zu üben und solche dort auszutragen. Das Problem aber ist – und das hatte der Bürgermeister deutlich gemacht –, dass Wegerhof im Außenbereich liegt und daher eine solche kommerziell betriebene Reithalle kaum Chance auf Genehmigung haben wird. „Herr Persian wollte aber beim Kreis intervenieren“, berichtet Nina Heinze.

Der Reitverein schöpfte somit Hoffnung, doch die ist inzwischen wieder gedämpft. Denn in Gesprächen mit dem Ehepaar Klingen hatte der Bürgermeister alles andere als Hoffnung gemacht. „Wir brauchen aber kein Sportgelände“, versichert die Kassiererin. „Nur einen Übungsplatz mit den Mindestmaßen und einem Dach darüber.“

Was sagt der Bürgermeister? „Wir befinden uns planerisch im Außenbereich“, erläutert Dietmar Persian. Und für den gebe es nunmal strenge Bauvorgaben. Wenn ein landwirtschaftlicher Betrieb eine solche Halle errichten wollte, wäre das möglich. In diesem Fall ginge es aber darum, ein Hobby auszuüben. Er habe viele Gespräche mit der Bauaufsicht des Kreises in Sachen Reithalle geführt, große Erfolgsaussichten sieht er jedoch nicht. „Denn die Bauaufsicht entscheidet letztlich aufgrund der Rechtsprechung“, sagt Persian. Und die Reithalle an einer anderen Stelle zu bauen, an der es keine planungsrechtlichen Probleme gibt, kommt für den Verein offenbar nicht in Frage. „Ich würde gerne helfen“, versichert der Bürgermeister. „Aber es geht leider nicht.“

Was sagt der Kreis? Pressereferentin Iris Trespe teilt auf Anfrage unserer Redaktion mit: „Im Bereich Weiler Wegerhof liegt uns bislang kein Bauantrag vor.“ Der liege im Außenbereich, wo grundsätzlich, bis auf wenige Ausnahmen für privilegierte Nutzungen (zum Beispiel Landwirte), ein Bauverbot herrsche. Auch Iris Trespe macht deutlich: „Eine Reithalle für Vereinszwecke stellt keine privilegierte landwirtschaftliche Nutzung, sondern eine Sportanlage dar, die einer bauplanungsrechtlichen Grundlage bedarf.“ Die Planungshoheit liege hier bei der Stadt Hückeswagen.



Was sagt der Baumamtsleiter?