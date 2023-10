Werkstätten in Hückeswagen Jetzt wird’s Zeit für den Reifenwechsel

Die kalte Jahreszeit kommt zwar etwas später in diesem Jahr, doch die Tage werden kürzer und die Temperaturen fallen weiter. Für Autofahrer bedeutet das: Zeit für die Winterreifen – und das am besten, bevor Schnee und Glatteis kommen. Doch wer das bisher noch nicht erledigt hat, muss derzeit in Hückeswagen länger auf einen Termin für den Reifenwechsel warten, wie eine Umfrage unserer Redaktion bei hiesigen Werkstätten ergeben hat.