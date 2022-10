Hückeswagener Nachbarn feiern Reibekuchenfest in Hämmern : Schützen „verbraten“ 175 Kilogramm Kartoffeln

Hämmern Nach zweimaliger Alternativ-Version aufgrund der Corona-Pandemie konnten die Hämmeraner Schützen ihr Reibekuchenfest wieder traditionell vor Ort feiern.

Gemütlich an den Biertischen zusammensitzen, sich von der Sonne wärmen lassen und die knusprigen Reibekuchen frisch aus der Pfanne genießen – das war am Sonntag endlich wieder möglich. Nach zwei Corona-Jahren hatte die St.-Hubertus-Schützenbruderschaft Hämmern wieder zum beliebten Reibekuchenfest am Schützenhaus eingeladen. Zusätzlich zu den Kartoffelpuffern gab es Getränke, ein großes Kuchenbuffet sowie ein Schminkstand und eine Hüpfburg für die Kinder.

Die vielen Helfer aus den eigenen Reihen hatten am Vortag insgesamt 175 Kilogramm Kartoffeln geschält. Das Rezept für die Reibekuchen ist eine Überlieferung des Männergesangsvereins, der die Kartoffelpuffer in früheren Jahren zu seinen Sommerfesten angeboten hatte. Vor der Verkaufshütte standen die Besucher am Sonntagmittag in einer langen Schlange an, um ihre Bestellung aufzugeben. „Wir backen so lange, bis wir ausverkauft sind“, sagte Kassiererin Anja Fronza. Aus den vergangenen zwei Jahren, in denen der Schützenverein die Reibekuchen nur zur Mitnahme anbieten konnte, hatten die Gäste gelernt: Viele, die Portionen mit nach Hause nehmen wollten, hatte eigene Behältnisse dabei. „Ein Dank an alle Abholer, denn so können wir Verpackungsmüll vermeiden und die Umwelt schonen“, sagte der zweite Vorsitzende.