Schützenbruderschaft Hämmern : Reibekuchenfest am Schützenhaus in Hämmern

Darauf freuen sich immer auch viele Hückeswagener: Die St. Hubertusschützen aus Hämmern laden für Sonntag, 13. Oktober, ab 10.30 Uhr zum Reibekuchenfest am Schützenhaus ein. Das Fest hat in Hämmern eine lange Tradition. Aus der Taufe gehoben vom Männergesangsverein, stehen nun schon seit einigen Jahren die Schützen der St. Hubertus-Schützenbruderschaft als Gastgeber für das beliebte Fest. „Wie auch in den Jahren zuvor, laden wir unsere Gäste zu einem Fest für die ganze Familie in und am Schützenhaus ein“, kündigt Geschäftsführer Jürgen Löhr an. Für die Kleinsten gibt es eine Hüpfburg, Kinderschminken, Gesellschaftsspiele und die Chance, sich am Infrarotgewehr der U-12-Gruppe zu testen. Direkt ab 10.30 Uhr werden die Reibekuchen angeboten, die wie gewohnt aus bis zu 200 Kilogramm Kartoffeln von Hand nach leckerem Rezept hergestellt werden. Dazu gibt es Gegrilltes, Getränke und am Nachmittag auch ein Kuchenbuffet.