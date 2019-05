Regionale 2025 : Stadt soll sich an Projektagentur Oberberg beteiligen

Hückeswagen Alle 13 oberbergischen Kommunen und der Kreis sollen für die Regionale 2025 eine Projektagentur gründen. Diese soll die Schnittstelle zu den Geldgebern – Landes- und Bezirksregierung – sein.

Gute Erinnerungen haben Politik und Verwaltung an die Regionale 2010, wurden durch die entsprechenden Landesmittel doch die Erneuerung der Wupperauen, die Attraktivierung des Schlosshagens und vor allem der Radweg realisiert. Ähnliche Hoffnungen legen sie nun in die Regionale 2025. Doch bevor mögliche Projekte überhaupt erst einmal beim Land eingereicht werden, steht die Gründung einer Projektagentur an, die als Bindeglied zwischen den Kommunen und der Landes- sowie der Bezirksregierung als Geldgeber fungieren. Darüber stimmte am Donnerstagabend der Haupt- und Finanzausschuss ab.