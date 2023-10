Realschule Hückeswagen Die Gesellschaft muss zusammenrücken

Als Sarah Bieg, seit Dezember 2022 mit insgesamt 23 Wochenstunden an Löwen-Grundschule und Realschule tätig, in der Mai-Sitzung des Sozialausschusses über ihre erste Zeit an beiden Hückeswagener Schulen berichtete, hatte das im Nachhinein für einige Wellen in der Schloss-Stadt gesorgt. Im Frühjahr hatte sie unter anderem von Gewalt und Drogenkonsum an der Realschule berichtet. In der jüngsten Sitzung des Schulausschusses hatten sowohl sie als auch der neue Konrektor Murat Arslan die Gelegenheit bekommen, um über die Thematik und die entsprechenden Maßnahmen, die vorgenommen wurden und werden, zu berichten.