Realschule Hückeswagen : Ein Thron zum Abschied für „King Thorsten“

Hückeswagen Das Lehrerkollegium und die Schülerschaft sagten bei Thorsten Schmalt am Dienstagmorgen im Rahmen der Bundesjugendspiele an der Schnabelsmühle auf ganz besondere Weise„Servus“.

Zum Schluss bilden die Schüler der Jahrgangsstufen fünf bis neun der Realschule gemeinsam ein „RSHW“ auf dem Sportplatz. Der scheidende stellvertretende Schulleiter Thorsten Schmalt sitzt davor auf einem Thron mit 17 Schwertern als Rückenlehne – eines für jedes Schuljahr – den er gerade vom Kollegium geschenkt bekommen hat, und über der Szene kreist eine Drohne und filmt die La-Ola-Welle, die die Jugendlichen zum Abschied des beliebten Lehrers machen. Es ist ein emotionaler Moment während der Bundesjugendspiele am Dienstagmorgen, denn zuvor hat Lehrerin Katharina Gerding den stellvertretenden Schulleiter mit einer kleinen Laudatio verabschiedet. In der war sie auf die zahlreichen Veränderungen eingegangen ist, die die Realschule in den vergangenen 17 Jahren erlebt hat, die Schmalt an der Schule gewesen war. „Der leere Platz neben dem Sekretariat macht uns melancholisch, wir wünschen aber auf jeden Fall einen guten Start an der neuen Schule", betont sie.