Polizei : Raubüberfall auf Tankstelle in Hämmern

Die Polizei war am Donnerstagabend in Hämmern im Einsatz.

Wipperfürth Ein bislang unbekannter Täter hat am Donnerstagabend eine Tankstelle in Hämmern überfallen.

Ein männlicher Einzeltäter hat am Donnerstagabend gegen 22.40 Uhr eine Tankstelle in Wipperfürth-Hämmern überfallen. Mit einer schwarzen Pistole zwang er die Angestellte zur Herausgabe des Kasseninhalts. Die Höhe der Beute ist noch nicht bekannt. Anschließend flüchtete der Mann zu Fuß vom Tatort in das angrenzende Industriegebiet. Die Fahndungsmaßnahmen laufen noch. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Mann wird als hellhäutig beschrieben, etwa 20 Jahre alt, unauffällige Statur. Er trug eine Paintball-Maske mit Totenkopfmotiv, schwarze Oberbekleidung mit senkrechtem Schriftzug "Original Uncle Sam". Hinweise von Zeugen an die Polizei unter Tel. 02261 81990. Wegen der Pistole bittet die Polizei um Vorsicht und nicht an verdächtige Personen heranzutreten.