Raspo Hückeswagen zieht Bilanz Neuer Vorstand zieht Fusion in Betracht

Auch eine angedachte Fusion mit dem zweiten Fußballverein in Hückeswagen, dem SC Heide, verlief bisher erfolglos. Stefan Lorse bat den neuen Vorstand, noch einmal über eine Fusion nachzudenken. „Die Zukunft des Fußballs in Hückeswagen liegt in einem Verein. Alleine wird es schwer, zu überleben“, sagte er. Der neue Vorsitzende steht diesem Gedanken durchaus offen gegenüber. „Eine Fusion wäre gut für den Hückeswagener Sport, es könnte aber am Namen scheitern“, befürchtete Ehrich. Weder der SC Heide noch der RSV 1909 als Traditionsverein möchten ihre Vereinsnamen ablegen.