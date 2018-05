Hückeswagen: Randalierer (23) bringt Radfahrer absichtlich zu Fall

Hückeswagen Diese Nacht wird er nicht vergessen - vor allem ihre Folgen nicht. Denn einen 23-jährigen Hückeswagener erwartet nun ein umfangreiches Strafverfahren.

Laut Zeugenangaben war er am Montagabend zu Fuß auf der August-Lüttgenau-Straße unterwegs, pöbelte Passanten an und versuchte, gegen vorbeifahrende Autos zu schlagen. "Als gegen 20.20 Uhr zwei Radfahrer von der Ewald-Gnau- auf die August-Lüttgenau-Straße einbogen, lief er mit ausgestreckten Armen auf die beiden zu und schubste einen 27-jährigen Hückeswagener zu Boden", teilte Polizeisprecher Michael Tietze mit. Den alarmierten Beamten eines Streifenwagens gegenüber verhielt er sich ebenfalls aggressiv, beleidigte und bedrohte sie und versuchte einen von ihnen, per Kopfstoß anzugreifen.