ADFC-Fahrradklimatest für Hückeswagen Radler geben Stadt befriedigende Noten

Dass die Menschen in der Schloss-Stadt der Verkehrswende gegenüber nicht abgeneigt sind, zeigt sich jedes Jahr aufs Neue, wenn es um die Teilnahme am Stadtradeln geht – Hückeswagen liegt kreisweit dann regelmäßig vorne, was die geradelten Kilometer und die Zahl der Teilnehmer angeht. Doch nicht nur dann sind die Hückeswagener fleißige Radfahrer. Das betonte Eike Schmilinsky bei der Vorstellung des ADFC-Fahrradklimatests 2022 in Gummersbach. „Hückeswagen ist seit 2016 bei jedem Klimatest mit dabei gewesen“, sagte der Sprecher der Ortsgruppe Oberberg-Mitte. Außerdem liegt die Schloss-Stadt bundesweit in der Ortsgrößenklasse unter 20.000 Einwohnern im oberen Drittel – auf Rang 107 von 474 teilnehmenden Orten. Dass allerdings „alles im grünen Bereich“ sei, könne man aus dieser Positionierung wiederum aber nicht schließen.