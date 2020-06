Schwerer Unfall in Wipperfürth : Radfahrer (54) aus Hückeswagen erleidet Kopfverletzungen

Hückeswagen/Wipperfürth Der Verletzte musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme durch die Polizeibeamten wurde die Strecke für den Fahrzeugverkehr gesperrt.

Das gar nicht mal so schlechte Wetter zog am Sonntagnachmittag auch wieder einige Radfahrer nach draußen: Für einen 54-jährigen Hückeswagener endete eine Radtour allerdings schmerzhaft und im Krankenhaus. Wie die Polizei mitteilte, erlitt der Mann bei einem Sturz am frühen Sonntagnachmittag in Wipperfürth-Hönnige Kopfverletzungen. Er befuhr zuvor zusammen mit einem weiteren Radfahrer die Straße von Hungerberg in Richtung Hönnige und trug zum Unfallzeitpunkt einen Fahrradhelm. „Das Unfallgeschehen und die Ursache des Sturzes sind Gegenstand weiterer polizeilicher Ermittlungen“, heißt es in dem Bericht der Polizei. Der Verletzte musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme durch die Polizeibeamten wurde die Strecke für den Fahrzeugverkehr gesperrt.