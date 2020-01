Volkshochschule in Radevormwald : Volkshochschule hält die Gebühren bei den Kursen stabil

Radevormwald Beruflich vorankommen, seine Persönlichkeit weiterentwickeln, sich sportlich etwas Gutes tun, sich selbst sprachlich fördern oder einfach mal etwas Neues ausprobieren: Die Volkshochschule bietet dazu das passende Programm an.

Zum Semesterbeginn liegen die aktuellen Programmhefte wieder an vielen Stellen in der Stadt aus, zum Beispiel im Rathaus, in Banken und Sparkassen, der Bücherei und in der VHS-Geschäftsstelle im Bürgerhaus am Schlossmacherplatz.