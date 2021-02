Kinder fragen, Ärzte antworten : „Warum brechen unsere Knochen?“

Wipperfürth/Hückeswagen In der Serie „Kinder fragen, Ärzte antworten“ bekommen Mediziner der Wipperfürther Helios-Klinik Fragen von Kindern gestellt und geben fachkundige Antworten.

Dieses Mal will Ben (10) wissen: Warum brechen unsere Knochen? Frank Burgmer, Leitender Oberarzt der Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie, hat die Antwort. „Unsere Knochen bestehen hauptsächlich aus Bindegewebe, das für die Elastizität, also die Beweglichkeit, verantwortlich ist, und aus Kalzium, das für die Härte und Widerstandsfähigkeit sorgt. Die meisten Knochenbrüche entstehen durch äußere Gewalteinwirkungen wie zum Beispiel bei einem Autounfall oder wenn du beim Sport auf deinen Arm fällst. Sobald die Krafteinwirkung größer ist als die Knochenelastizität, bricht der Knochen.

Fragen Wer auch eine Frage zu medizinischen Dingen hat, kann sie mit der Angabe des Alters und Wohnortes an gm-info@helios-gesundheit.de oder per Post an Helios-Klinik Wipperfürth, Unternehmenskommunikation, Alte Kölner Straße 9, 51688 Wipperfürth, schicken.