Hegering Radevormwald Vielfältige Herausforderungen für die Jäger

Aber man stelle sich den großen Herausforderungen, kündigt er an. Die Schwarzwildpopulation explodiere, die Afrikanische Schweinepest stehe vor der Tür – „und der Wolf wurde auch schon offiziell mehrfach in Radevormwald bestätigt“, berichtet die Pressesprecherin Claudia Möllney. Auch Kalamitätsflächen seien in Radevormwald reichlich vorhanden. Um Neuanpflanzungen zu schützen, solle Rehwild intensiv bejagt werden. „Wir stehen 24 Stunden täglich auf Abruf bereit, um angefahrene Wildtiere, die Opfer des Straßenverkehrs wurden, zu erlösen oder mit unseren speziell ausgebildeten Hunden nachzusuchen“, erläutert sie.