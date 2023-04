Konzert für Radevormwalder Hospizverein Trio spielt für den guten Zweck

Obwohl Guido Wilms und Norbert Feinendegen eigentlich als Duo „With Four Hands“ unterwegs waren, saßen am Samstagabend in der sehr gut besuchten Reformierten Kirche beim Benefizkonzert für das Ambulante Ökumenische Hospiz drei Musiker vor dem Altar. Das Duo mit zwei akustischen Gitarren und zwei Stimmen wurde von Norbert Feinendegens Sohn Thomas am E-Bass unterstützt, was der Musik noch ein wenig mehr Tiefe und Präzision gab. Die Stücke, die das gut aufeinander eingespielte Trio präsentierte, hatten alle einen gewissen spirituellen Hintergrund, auch wenn sie vor allem aus einem populären Kontext heraus bekannt sein dürften. So etwa „Morning Has Broken“, ein Stück aus den 1930er-Jahren, das in erster Linie in der Version von Cat Stevens populär wurde.