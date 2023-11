Bildung in Radevormwald Schnuppertag im Gymnasium

Für viele Besucher war das THG kein Neuland. Erstaunlich viele besuchten das Gymnasium, obwohl sie es schon lange kennen, entweder, weil sie selbst die Schule besuchten oder eines ihrer Kinder schon länger THG-Schüler ist. Die beiden 48-jährigen Mütter, Justine und Halyna, haben bereits Kinder, die am THG zur Schule gehen. Im Sommer werden auch ihre jüngeren Töchter die Schule besuchen. „Die große Tochter wollte uns was zeigen, die Kleine wollte sich mal umschauen, obwohl sie die Schule längst kennt“, verriet Halyna. „Und natürlich kommen wir auch, um die Schule finanziell zu unterstützen, indem wir hier was im Basar oder der Mensa kaufen“, verriet Justine. Für ihre jüngeren Kinder, urteilten die Mütter, würde der Übergang von der Grundschule zum THG deutlich einfacher, weil sie längst durch die älteren Geschwister einen Bezug zur weiterführenden Schule hätten. Aber auch ihre älteren Kinder, unterstrichen die Mütter, wurden damals gut aufgenommen und in die Schulgemeinde eingeführt. „Die Struktur der Schule ist sehr gut, die Lehrer sind sehr nett und viel mehr Auswahl haben wir in Radevormwald ja nicht“, äußerte Justine. Die vielen angebotenen AGs abseits des Unterrichts findet Halyna zwar gut. „Die langen Unterrichttage gefallen mir persönlich aber nicht so gut.“